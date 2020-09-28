Son dakika haberi... Japonya hükümetinden Sincan Uygur Özerk Bölgesi açıklaması: "Durumu endişeyle izliyoruz"
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Son dakika haberi... Japonya hükümetinden Sincan Uygur Özerk Bölgesi açıklaması: "Durumu endişeyle izliyoruz"

28.09.2020 13:39 | Son Güncelleme: 28.09.2020 13:43
Son dakika haberi... Japonya hükümetinden Sincan Uygur Özerk Bölgesi açıklaması:

Son dakika haberleri... Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine ilişkin durumu endişeyle izlediklerini söyledi.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine ilişkin durumu endişeyle izlediklerini söyledi.

Uygur Türklerine yönelik asimilasyon iddiaları nedeniyle uluslararası kamuoyu tarafından eleştirilen Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamalarına bir tepki de Japonya'dan geldi. Konu hakkında bugün gazetecilere değerlendirmede bulunan Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato, bölgedeki durumu endişeyle izlediklerini ifade etti. Kato, Çin dahil olmak üzere uluslararası toplumda özgürlük, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlere saygı duyulmasının önemli olduğuna inandığını belirtti.

Japonya'nın konu hakkındaki tutumunu, önümüzdeki ay diplomatik temaslar için Japonya'ya gelmesi beklenen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'ye aktaracağı öğrenildi.

Eleştirilerin odağında

Çin'in son yıllarda Uygur Türklerinin inanç ve kültürlerine yönelik gerçekleştirdiği insan hakları ihlali iddiaları uluslararası kamuoyu tarafından sıkça eleştiriliyor. Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı kamplarda Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon kişinin tutulduğu tahmin ediliyor. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kampın bulunduğu, kaç kişinin söz konusu tesislerde tutulduğu ya da kaçının sosyal hayata ne ölçüde geri dönebildiği kesin olarak bilinmiyor. Çin'in bölgede yaşayan Müslüman Uygurlara dil becerisi ile mesleki yeterlilik ve kültürel uyum kazandırdığını iddia ettiği kamplar, dünya kamuoyunda hak ihlali kaygılarına neden oluyor. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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