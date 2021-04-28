Son dakika haberi | Japonya Dışişleri Bakanlığı 2021 raporunda, Çin'in askeri yayılmacılık faaliyetlerine yönelik endişeler dile getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Japonya Dışişleri Bakanlığı 2021 raporunda, Çin'in askeri yayılmacılık faaliyetlerine yönelik endişeler dile getirildi

Son dakika haberi | Japonya Dışişleri Bakanlığı 2021 raporunda, Çin'in askeri yayılmacılık faaliyetlerine yönelik endişeler dile getirildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Japonya Dışişleri Bakanlığı 2021 raporunda, Çin'in Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki askeri yayılmacılık faaliyetlerine yönelik endişelere vurgu yaptı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı 2021 raporunda, Çin'in Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki askeri yayılmacılık faaliyetlerine yönelik endişelere vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanlığının "2021 Diplomatik Bluebook" yıllık raporunda, "Çin'in Asya bölgesindeki statükoyu değiştirmek amacıyla şeffaf olmayan ve tek taraflı askeri faaliyetler yürüttüğü" belirtildi.

Çin'in bu askeri faaliyetlerinin "hem bölge hem de uluslararası toplumda güçlü endişeler oluşturduğu" kaydedilen raporda, Çin'e karşı kurulduğu bilinen 4'lü "Quad" ittifakının önemine vurgu yapıldı.

Raporda, ABD, Avustralya ve Hindistan ile yürütülen ittifakın, "Seyrüsefer serbestiyeti ve hukukun üstünlüğünü temel alan" vizyonunun uluslararası toplumca desteklendiği ifade edildi.

Ayrıca raporda, Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren ve kendi sahil güvenliğine, söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veren yasa eleştirildi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Hong Kong'daki insan hakları ihlallerinin kayda geçtiği raporda, komşu Çin ile yürütülen karşılıklı bağlar için "önemli ikili ilişkilerden biri" nitelendirmesi de yapıldı.

Raporda, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daha önce ertelenen Tokyo ziyaretinin yeniden programlanmasına yönelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hazırlık yapılmadığı kaydedildi.

ABD ile mevcut güvenlik ittifakı için "Japonya'nın diplomatik ve güvenlik politikalarının köşe taşı" değerlendirmesi yapılan raporda, ittifakın "şimdiye kadarkinden daha önemli" olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Son dakika haberi: - Çin'de bizonun saldırısına uğrayan çocuk dehşeti yaşadı
Son dakika haberi: - Çin'de bizonun saldırısına uğrayan çocuk dehşeti yaşadı
Yürekler ağza geldi! Küçük çocuğun bizon saldırısına uğradığı korku anları kamerada
Yürekler ağza geldi! Küçük çocuğun bizon saldırısına uğradığı korku anları kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Adnan Menderes Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Japonya Dışişleri Bakanlığı 2021 raporunda, Çin'in askeri yayılmacılık faaliyetlerine yönelik endişeler dile getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 09:19:49. #1.14#

title