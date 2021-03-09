Son dakika haberi! Japonya Dışişleri Bakanı Motegi: "En önemli önceliğimiz Myanmar'da şiddetin tırmanmasını engellemek"
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Son dakika haberi! Japonya Dışişleri Bakanı Motegi: "En önemli önceliğimiz Myanmar'da şiddetin tırmanmasını engellemek"

09.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:00
Son dakika haberi! Japonya Dışişleri Bakanı Motegi:

Son dakika haber: Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, en önemli önceliklerinin Myanmar'da şiddetin tırmanmasını engellemek olduğunu bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, en önemli önceliklerinin Myanmar'da şiddetin tırmanmasını engellemek olduğunu bildirdi.

Toşimitsu, düzenlediği basın toplantısında, Myanmar'da gerginliğin önlenmesi ve demokrasinin yeniden tesis edilmesi için çalıştıklarını söyledi.

"En önemli önceliğimiz Myanmar'da şiddetin tırmanmasını engellemek." diyen Motegi, bu kapsamda en etkili yöntemi bulabilmek için çeşitli yollar araştırdıklarının ve eninde sonunda demokratik hükümetin yeniden görevine dönmesini istediklerinin altını çizdi.

Motegi, bu çerçevede Japonya'nın Nepido Büyükelçisi Maruyama İçiro'nun dün Myanmar ordusunun atadığı Dışişleri Bakanı Wunna Maung Lwin ile görüşerek ülkesinin Myanmar'daki son sürece yönelik endişelerini dile getirdiğini, çözüm yollarına ilişkin üç talep ilettiğini aktardı.

Kyodo ajansı, söz konusu talepleri "darbe karşıtı gösterilerde protestoculara yönelik her türlü şiddetin durdurulması, gözaltına alınan Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile diğer seçilmiş yetkililerin serbest bırakılması" ve "demokratik hükümetin tesis edilmesi" olarak sıraladı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınarken, Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 60 gösterici hayatını kaybederken 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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