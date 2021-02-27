Son dakika haberi! Japonya'da yumurta üreticisinden hediye kabul eden Tarım Bakanlığından 6 bürokrata ceza uygulandı
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Son dakika haberi! Japonya'da yumurta üreticisinden hediye kabul eden Tarım Bakanlığından 6 bürokrata ceza uygulandı

27.02.2021 06:39 | Son Güncelleme: 27.02.2021 06:42
Son dakika haberi! Japonya'da yumurta üreticisinden hediye kabul eden Tarım Bakanlığından 6 bürokrata ceza uygulandı

Gelen son dakika haberine göre Japonya'da, rüşvet suçundan soruşturma geçiren yumurta üreticisi firma tarafından ağırlanan ve hediyeler verilen, Tarım Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığından 6 bürokrata ceza verildi.

Japonya'da, rüşvet suçundan soruşturma geçiren yumurta üreticisi firma tarafından ağırlanan ve hediyeler verilen, Tarım Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığından 6 bürokrata ceza verildi.

Bürokratların, yumurta üreticisi Akita Foods'un temsilcisi Akita Yoşiki tarafından teklif edilen hediyeleri kabul ettikleri iddiaları sonrası Bakanlık bünyesinde açılan soruşturma sonuçlandı. Tarım Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığından 6 bürokratın, Ulusal Kamu Hizmeti Etik Yasasını ihlal ederek Ekim 2018 ile Eylül 2019 arasında hediye kabul ettiği ortaya çıktı.

Tarım Ormancılık ve Balıkçılık Bakanı Nogami Kotaro, düzenlediği basın toplantısında, "Halkın, bakanlık yönetimine yönelik inancını yitirmesine sebep olunduğu için içtenlikle özür diliyorum." dedi.

Buna göre Tarım Ormancılık ve Balıkçılık Bakan Yardımcısı Edamoto Masaaki ve 2 bürokrata maaş kesintisi ve 3 bakanlık yetkilisine de çeşitli disiplin cezaları verildi.

Bakan Nogami Kotaro'nun da kendi isteğiyle bir aylık maaşını geri ödeme kararı aldığı kaydedildi.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberinde bürokratlara o dönem, 5 milyon yen (47 bin dolar) değerinde hediyeleri kabul ettiği iddia edilen önceki Tarım Ormancılık ve Balıkçılık Bakanı Yoşikawa Takamori'nin eşlik ettiği belirtildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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