Son dakika haberi | Japonya'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor: 4 ölü130 uçuş iptal edildi, 200 yolcu havaalanında mahsur kaldı - Haberler
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Son dakika haberi | Japonya'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor: 4 ölü130 uçuş iptal edildi, 200 yolcu havaalanında mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre - Japonya'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor: 4 ölü 130 uçuş iptal edildi, 200 yolcu havaalanında mahsur kaldı Japonya'da etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı nedeniyle Hokkaido eyaletinde 4 kişi hayatını kaybetti.

- Japonya'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor: 4 ölü

130 uçuş iptal edildi, 200 yolcu havaalanında mahsur kaldı

TOKYO - Japonya'da etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı nedeniyle Hokkaido eyaletinde 4 kişi hayatını kaybetti. Yeni Chitose Havalimanı'nda 200 kişi mahsur kalırken, en az 130 uçuş da iptal edildi.

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde etkili olan şiddetli kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Buzlanma ve kar küreme çalışmaları nedeniyle yaşanan kazalarda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yeni Chitose Havalimanı'ndan planlanan, ancak kar yağışı nedeniyle iptal edilen toplam 60 uçuşun ardından, şehir merkezine ulaşım sağlayamayan yaklaşık 200 yolcunun dün geceyi havaalanında geçirdiği açıklandı. Bugün de çoğu Hokkaido hareketli 70 uçuşun askıya alındığı aktarıldı.

Demiryolu ulaşımı felç oldu

Etkisini bugün de devam ettiren kar yağışı, demiryolu ulaşımında da aksamalara neden oldu. Hokkaido'daki farklı tren hatlarında planlanan 517 seferin hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı. Hava, kara ve demiryolu ulaşımında yaşanabilecek yeni aksamalar konusunda uyarıda bulunan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), kar yağışının etki gösterdiği bölgelerdeki sakinleri güncel ulaşım bilgilerini takip etmeye çağırdı.

Son dakika haberi | Japonya'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor: 4 ölü130 uçuş iptal edildi, 200 yolcu havaalanında mahsur kaldı

Son dakika haberi | Japonya'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor: 4 ölü130 uçuş iptal edildi, 200 yolcu havaalanında mahsur kaldı

Son dakika haberi | Japonya'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor: 4 ölü130 uçuş iptal edildi, 200 yolcu havaalanında mahsur kaldı

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İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Son Dakika Haberleri

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