Son dakika haberi! Japonya'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri Kovid-19 tedbir çağrılarına rağmen Tokyo'da parti düzenledi
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Son dakika haberi! Japonya'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri Kovid-19 tedbir çağrılarına rağmen Tokyo'da parti düzenledi

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Japonya'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri Kovid-19 tedbir çağrılarına rağmen Tokyo'da parti düzenledi

Son dakika haberi: Japonya'da Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir çağrılarına rağmen Tokyo'da bir restoranda gece yarısına kadar parti düzenledikleri ortaya çıktı.

Japonya'da Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir çağrılarına rağmen Tokyo'da bir restoranda gece yarısına kadar parti düzenledikleri ortaya çıktı.

Kyodo ajansının bakanlık yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Sağlık Bakanlığı Yaşlılar Dairesi çalışanı 23 kişi, başkent Tokyo'nun Ginza bölgesindeki veda partisinde bir araya geldi.

Düzenlediği basın toplantısında hükümetin salgınla mücadelede halka, "günlük aktivitelerini kısıtlama" çağrısı yaptığını anımsatan Sağlık Bakanı Tamura Norihisa, böyle bir buluşmanın salgınla mücadelede "ortak duyguya" karşı geldiğini söyledi.

"Kamuoyunun güvenini sarstıklarını" belirterek özür dileyen Bakan Tamura, çalışanlara çeşitli disiplin cezası verilmesine yönelik bakanlık içi soruşturma düzenleneceğini açıkladı

Tokyo ve çevresindeki Kanagawa, Saitama ve Çiba eyaletlerinde Kovid-19'a karşı ocak ayından beri uygulanan olağanüstü hal (OHAL) 22 Mart'ta kaldırılmıştı.

Başkent valiliği, OHAL uygulanmamasına rağmen kent genelinde 21 Nisan'a kadar işletmelerin en geç 21.00'da sonlandırılması çağrısında bulunuyor.

Kovid-19 vaka sayısı 470 bin 951'e, ölü sayısı 9 bin 107'ye yükseldi. Ülke geneli 342 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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