Son dakika haberi | Japonya'da ölümcül heyelanın 7'nci gününde kurtarma çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Japonya'da ölümcül heyelanın 7'nci gününde kurtarma çalışmaları sürüyor

Son dakika haberi | Japonya'da ölümcül heyelanın 7'nci gününde kurtarma çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Japonya'da 9 kişinin ölümüne sebep olan sel ve heyelanın 7'nci gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Japonya'da 9 kişinin ölümüne sebep olan sel ve heyelanın 7'nci gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de, 3 Temmuz'da yaşanan afet nedeniyle en az 130 ev yıkıldı.

Kent yetkilileri, arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını, ölü sayısının 9'a çıktığını açıkladı.

Kentte kayıp sayısının 22 olduğu tahmin ediliyor.

Atami'de afetin yaşandığı bölgede itfaiye personeli, polis ve askeri birliklerden oluşan arama kurtarma ekipleri, toprak altında kalanları aramayı sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa, Tokyo Oyunları'na seyirci alınmayacağını açıkladı
Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa, Tokyo Oyunları'na seyirci alınmayacağını açıkladı
Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo, Tokyo Olimpiyatları'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt içinden seyirci kabul...
Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo, Tokyo Olimpiyatları'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt içinden seyirci kabul...
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Müslüm Gürses Orhan Gencebay
Spor Erol Bulut Mesut Özil Salih Uçan Metin Oktay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Japonya'da ölümcül heyelanın 7'nci gününde kurtarma çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 06:11:04. #1.14#

title