Son dakika haberi... Japonya'da Kovid-19 önlemlerine uymayanlara para cezası verilebilecek
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Son dakika haberi... Japonya'da Kovid-19 önlemlerine uymayanlara para cezası verilebilecek

04.02.2021 05:17 | Son Güncelleme: 04.02.2021 05:20
Son dakika haberi... Japonya'da Kovid-19 önlemlerine uymayanlara para cezası verilebilecek

Son dakika haberleri... Japonya'da parlamento, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele önlemlerine uymayan kişi ve kurumlara ceza verilmesini kapsayan yasa değişikliğini onayladı.

Japonya'da parlamento, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele önlemlerine uymayan kişi ve kurumlara ceza verilmesini kapsayan yasa değişikliğini onayladı.

Bu kapsamda halihazırda yürürlükteki Kovid-19 Özel Önlem Yasası ile Salgın Hastalıkları Yasası revize edildi.

Revize edilen yasalara göre, hastanede tedavi olmayı kabul etmeyen koronavirüs hastalarına 500 bin yene (4 bin 760 dolar) kadar ceza verilebilecek.

Sağlık kuruluşlarının salgın soruşturmalarına katılmayı reddeden kişi ve kuruluşlar ile tedbirler kapsamında işletme saatlerini kısaltmayan restoran ve barlara 300 bin yene (2 bin 850 dolar) kadar ceza uygulanabilecek.

Yasaya ilişkin Üst Meclis oturumunda konuşan Sağlık Bakanı Tamura Norihisa, önlem ve tedavilerin uygulanabilirliğinin artırılmasını hedeflediklerini belirterek,"Etkinliği sağlamak için cezaları kapsama aldık." dedi.

Salgın tedavisini reddedenlere hapis cezasını öngören madde, iktidar ve muhalefet milletvekillerinin müzakereleri sonucu tasarıdan çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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