Son dakika haberleri! Japonya'da binada yangın faciası: 5 kişi öldü, 22 kişi yaşam belirtisi göstermiyorKundaklama ihtimali araştırılıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Japonya'da binada yangın faciası: 5 kişi öldü, 22 kişi yaşam belirtisi göstermiyorKundaklama ihtimali araştırılıyor

İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre - Japonya'da binada yangın faciası: 5 kişi öldü, 22 kişi yaşam belirtisi göstermiyor Kundaklama ihtimali araştırılıyor Japonya'nın Osaka eyaletinde bulunan bir binada çıkan yangında en az 5 kişi hayatını kaybetti.

- Japonya'da binada yangın faciası: 5 kişi öldü, 22 kişi yaşam belirtisi göstermiyor

Kundaklama ihtimali araştırılıyor

OSAKA - Japonya'nın Osaka eyaletinde bulunan bir binada çıkan yangında en az 5 kişi hayatını kaybetti. 22 kişinin yaşam belirtisi göstermediği belirtilirken, polis kundaklama şüphesi ile soruşturma başlattı.

Japonya'nın Osaka eyaleti bugün yangın faciasına sahne oldu. Kitaku semtindeki Sonezaki Shinchi bölgesinde bulunan 6 katlı bir binanın 4. katındaki klinikte yangın çıktı. Yetkililer, yangında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin ise yaşam belirtisi göstermediğini bildirdi. Ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade edilirken, yerel saatle 10.20 sıralarında fark edilen alevlere bölgeye çağrılan itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Bir kişinin kurtarıldığı anlar ise amatör kameralara yansıdı. Yangın, yaklaşık 30 dakika içinde kontrol altına alındı. Binanın diğer katlarında yabancı dil okulları ve güzellik salonlarının bulunduğu belirtildi. Kurtarma ve soğutma çalışmaları nedeniyle bölgede alınan güvenlik önlemleri, kent merkezinde uzun araç kuyruğunun oluşmasına neden oldu.

Osaka Polis Departmanı kundaklama olabileceği değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri! Japonya'da binada yangın faciası: 5 kişi öldü, 22 kişi yaşam belirtisi göstermiyorKundaklama ihtimali araştırılıyor

Son dakika haberleri! Japonya'da binada yangın faciası: 5 kişi öldü, 22 kişi yaşam belirtisi göstermiyorKundaklama ihtimali araştırılıyor

Son dakika haberleri! Japonya'da binada yangın faciası: 5 kişi öldü, 22 kişi yaşam belirtisi göstermiyorKundaklama ihtimali araştırılıyor

Son dakika haberleri! Japonya'da binada yangın faciası: 5 kişi öldü, 22 kişi yaşam belirtisi göstermiyorKundaklama ihtimali araştırılıyor

Son dakika haberleri! Japonya'da binada yangın faciası: 5 kişi öldü, 22 kişi yaşam belirtisi göstermiyorKundaklama ihtimali araştırılıyor

Son dakika haberleri: Japonya'da klinikte çıkan yangında 28 kişi ağır yaralandı

Son dakika haberleri: Japonya'da klinikte çıkan yangında 28 kişi ağır yaralandı

 BOŞ ARAZİDE KANLAR İÇİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

BOŞ ARAZİDE KANLAR İÇİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

 ESENLER'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI: ÜST KATTAKİLER ÇATIYA KAÇTI

ESENLER'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI: ÜST KATTAKİLER ÇATIYA KAÇTI

İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title