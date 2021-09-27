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Son dakika haberi! Japonya'da, ankete göre iktidar partisi iç seçimlerinde Reform Bakanı Kono önde

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Japonya'da, ankete göre iktidar partisi iç seçimlerinde Reform Bakanı Kono önde

Son dakika habere göre Japonya'da düzenlenen anket, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) iç seçimlerinde Reform Bakanı Kono Taro'nun önde olduğunu ortaya koydu.

Japonya'da düzenlenen anket, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) iç seçimlerinde Reform Bakanı Kono Taro'nun önde olduğunu ortaya koydu.

29 Eylül'deki seçimlerde, Reform Bakanı Kono Taro, eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio, kadın adaylar eski İçişleri ve İletişim bakanları Noda Seiko ile Takaiçi Sanae yarışacak.

Kyodo ajansı, iki gün telefon yoluyla seçimde oy kullanacak 1000'den fazla parti içi seçmenle yaptığı anketle, adayların seçilme olasılıklarını sorguladı.

Buna göre katılımcıların yüzde 47,4'ü Kono'yu, yüzde 22,4'ü Kişida'yı destekledi.

Kadın adaylardan Takaiçi yüzde 16,2 destek bulurken, Noda yüzde 3,4'le son sırada yer aldı.

Seçmenlerin yüzde 10,7'si ise hafta içindeki seçimlere yönelik karar vermediğini aktardı.

Yeni liderin odaklanması gereken politika sahalarına ilişkin soruya katılımcıların yüzde 22,3'ü yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele cevabını verdi.

Katılımcıların yüzde 30,2'si ekonomi, yüzde 15'i sosyal güvenlik, yüzde 14,7'si ise dış ve savunma politikalarına öncelik verilmesi gerektiğini savundu.

Kyodo, adayların seçilmesine LDP içi fraksiyonların kararının, kamuoyu nezdinde popülerliklerinin ve uluslararası konulara hakimiyetlerinin etki edeceğini belirtti.

Partinin yeni başkanı, LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi (Şuugiin) oturumunda, Japonya'nın yeni başbakanı olarak ilan edilecek.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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