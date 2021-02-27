Son dakika haberi: Japonya'da ankete göre 65 yaş üstündekilerin yüzde 43'ü Kovid-19 aşısı olmak konusunda kararsız
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Son dakika haberi: Japonya'da ankete göre 65 yaş üstündekilerin yüzde 43'ü Kovid-19 aşısı olmak konusunda kararsız

27.02.2021 07:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 07:18
Son dakika haberi: Japonya'da ankete göre 65 yaş üstündekilerin yüzde 43'ü Kovid-19 aşısı olmak konusunda kararsız

Edinilen son dakika gelişmesine göre Japonya'da düzenlenen bir ankette, 65 yaş üstü kişilerin yüzde 43'ünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı konusunda kararsız oldukları belirlendi.

Japonya'da düzenlenen bir ankette, 65 yaş üstü kişilerin yüzde 43'ünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı konusunda kararsız oldukları belirlendi.

Kyodo ajansının haberine göre Tokyo merkezli Internet Infinity firması çevrim içi anketinde, 1-12 Şubat'ta yaşlı bakım merkezlerinde hizmet alan 65 yaş üzeri 400'den fazla kişinin düşüncelerini sordu.

Ankete katılan 423 kişinin yüzde 15'i aşı uygulamasına karşı çıkarken, yüzde 43'ü aşı olmak konusunda kararsız olduğunu bildirdi.

Aşıya karşı çıkan ve kararsız olanların yüzde 77'si, aşının güvenliği ve yan etkilerine yönelik endişeler taşıdığını aktardı.

Ankete katılanların yüzde 42'si ise aşı olmak istediğini ifade etti.

İnternet Infinity yetkilisi, bakım merkezlerindeki yaşlıların Kovid-19 semptomlarına yönelik yüksek risk taşıdığını belirterek, "Hem bilgilendirerek hem de teşvik ederek, aşılanma oranlarının yükseltilmesi gerekiyor." dedi.

Kovid-19 aşı uygulamaları, nisan itibarıyla 65 yaş üstündekilere başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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