Son dakika haberi... Japonya'da 97 yaşındaki Prenses Yuriko kalp ritmi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Son dakika habere göre Japonya'da İmparatorluk ailesinin en yaşlı ferdi ve İmparator Naruhito'nun büyük halası 97 yaşındaki Prenses Yuriko hastaneye kaldırıldı.