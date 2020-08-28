Son dakika haberi | Japonya Başbakanı Abe Şinzo, sağlığını gerekçe göstererek 2012'den beri sürdürdüğü başbakanlık...
Gelen son dakika haberlerine göre Japonya Başbakanı Abe Şinzo, sağlığını gerekçe göstererek 2012'den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa etti.
28.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:15
Japonya Başbakanı Abe Şinzo, sağlığını gerekçe göstererek 2012'den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa etti.
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Kaynak: AA