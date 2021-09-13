Son dakika haberi! Japon geleneksel 'Kabuki' tiyatrosu ilk kez çevrim içi gösterime girecek - Haberler
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Son dakika haberi! Japon geleneksel "Kabuki" tiyatrosu ilk kez çevrim içi gösterime girecek

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Kültür Sanat
Son dakika haberi! Japon geleneksel

Son dakika kültür sanat haberi... Japon geleneksel "Kabuki" tiyatrosu, ilk kez deniz aşırı seyirciye yönelik çevrim içi yayımlanacak.

Japon geleneksel "Kabuki" tiyatrosu, ilk kez deniz aşırı seyirciye yönelik çevrim içi yayımlanacak.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisi nedeniyle kültürel gösteri, internet yoluyla izleyiciyle buluşacak.

Karar uyarınca Japon geleneksel "Kabuki" tiyatrosu, ülke dışındaki izleyicilere yönelik ilk kez internetten yayımlanacak.

Bu kapsamda Kyoto eyaletindeki Minamiza Tiyatrosu'nda sergilenen "Cho Kabuki" gösterisi, İngilizce altyazıyla 20-26 Eylül'de yayına girecek.

İleri derece görüntüleme teknolojisiyle sunulacak gösteride, Kabuki sanatçısı Nakamura Şido ve sanal figür Hatsune Miku başrolü paylaşacak.

Gösteriyi çevrim içi izlemek isteyenler için biletler 11 ülkede satışa çıkarılacak.

Yapımcı firma Shochiku, Kovid-19 nedeniyle Japonya'ya gelemeyen deniz aşırı seyircinin talebi doğrultusunda bu kararın alındığını bildirdi.

Geleneksel Japon tiyatrosunun, salgına rağmen deneyimlenmesini istediklerini kaydeden firma, bu kararın, gösteri sanatlarına yönelik yeni kültürel etkileşim fırsatlarına kapı aralayacağını açıkladı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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