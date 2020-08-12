Son dakika haberi | Jandarmaya, 150 bin dolara tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar (2)
Son dakika haberleri... ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROLLE SERBESTİslahiye'de, 225 tarihi eseri müşteri gibi davranan jandarma ekiplerine 150 bin dolar karşılığında satmaya çalışırken yakalanan M.A.K. ve A.K., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
12.08.2020 18:34 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:30
ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROLLE SERBEST
İslahiye'de, 225 tarihi eseri müşteri gibi davranan jandarma ekiplerine 150 bin dolar karşılığında satmaya çalışırken yakalanan M.A.K. ve A.K., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin alınmasından sonra nöbetçi mahkemeye sevK edilen şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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Kaynak: DHA