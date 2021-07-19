Son dakika haberi: Jandarmanın yaralı bulduğu kızıl şahine tedavi
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Son dakika haberi: Jandarmanın yaralı bulduğu kızıl şahine tedavi

Son dakika haberi: Jandarmanın yaralı bulduğu kızıl şahine tedavi
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika haber: TUNCELİ'de, jandarma tarafından yaralı bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı.

TUNCELİ'de, jandarma tarafından yaralı bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı.

Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yeşil Yazı Karakolu ekipleri, Munzur Gözeleri'nde bayram yoğunluğu nedeniyle yaptıkları devriye sırasında, hareket etmeyen kızıl şahini fark etti. Yaptıkları incelemede kızıl şahinin yaralı olduğunu tespit eden ekipler, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.


Son dakika haberi: Jandarmanın yaralı bulduğu kızıl şahine tedavi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

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