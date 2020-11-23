Son dakika haberi... Jandarmanın uyuşturucu hap operasyonunda 1 kişi daha gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Jandarmanın uyuşturucu hap operasyonunda 1 kişi daha gözaltına alındı

23.11.2020 17:50 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:55
Son dakika haberi... Jandarmanın uyuşturucu hap operasyonunda 1 kişi daha gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Samsun'da jandarma ekiplerinin ele geçirdiği ve 2 kişinin tutuklandığı uyuşturucu haplarla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekiplerinin ele geçirdiği ve 2 kişinin tutuklandığı uyuşturucu haplarla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlkadım İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar kapsamında C.O. ve E.M.'nin İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu hap getirerek piyasaya sürdükleri bilgisini aldı. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, söz konusu şahısların kiraladıkları apart daireye baskın düzenledi. Apart dairede yapılan aramada 284 adet, araçlarında yapılan aramada ise 447 adet olmak üzere toplam 731 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.O. ve E.M. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cumartesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili F.A.'yı da gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan F.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren F.A. serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Samsun'da yabancı uyruklu 1 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Son dakika haberi: Samsun'da yabancı uyruklu 1 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Kuşadası'nda 2 uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Kuşadası'nda 2 uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Son dakika: Maskeyi uygun takmadığı için yazılan cezaya tepki gösteren 1 kişi gözaltına alındı
Son dakika: Maskeyi uygun takmadığı için yazılan cezaya tepki gösteren 1 kişi gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Bülent Arınç Bülent Turan İlham Aliyev Süleyman Soylu
Magazin Kutsi Teoman Sibel Can İrem Derici
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Lewis Hamilton Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Jandarmanın uyuşturucu hap operasyonunda 1 kişi daha gözaltına alındı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 18:09:31. #1.14#
title