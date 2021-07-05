Son dakika haberi... Jandarmanın operasyonunda uyuşturucu, tüfek ve tarihi eser ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Jandarmanın operasyonunda uyuşturucu, tüfek ve tarihi eser ele geçirildi

Son dakika haberi... Jandarmanın operasyonunda uyuşturucu, tüfek ve tarihi eser ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Aksaray'da bir şahsın müstakil evine yönelik uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri uyuşturucuyla birlikte çok sayıda tarihi eser, tüfek ve mermi ele geçirdi.

Aksaray'da bir şahsın müstakil evine yönelik uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri uyuşturucuyla birlikte çok sayıda tarihi eser, tüfek ve mermi ele geçirdi.

Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Aksaray'ın merkeze bağlı Karacaören Köyünde bir şahsın müstakil evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri ev ve şüpheliye yönelik teknik ve fiziksel takip başlattı. Yaklaşık 1 hafta süren takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Müstakil eve gerçekleştirilen operasyonda şüpheli F.Ç. yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve bahçesinde yapılan aramada 15 gram kubar esrar maddesi, 11 adet tarihi eser olan sikke, 8 adet tarihi eser obje, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 15adet tabanca mermisi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki sorgusunun ardında adli makamlara sevk edildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sıkıştığı araçta acılarını bir kenara bırakan yaralı kadın çocuklarını ve eşini sordu
Sıkıştığı araçta acılarını bir kenara bırakan yaralı kadın çocuklarını ve eşini sordu
67 yaşındaki adam, sokak ortasında tartıştığı amcasının oğlunu tarafından öldürüldü
67 yaşındaki adam, sokak ortasında tartıştığı amcasının oğlunu tarafından öldürüldü
Hayvan otlatırken uçurumdan düşen kadının cansız bedenine 5 saat sonra ulaşılabildi
Hayvan otlatırken uçurumdan düşen kadının cansız bedenine 5 saat sonra ulaşılabildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Kartal Tibet Kerem Kamışlı
Spor Arda Turan Aziz Yıldırım Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Jandarmanın operasyonunda uyuşturucu, tüfek ve tarihi eser ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 17:29:16. #1.14#

title