Son dakika haberi! Jandarmanın 3 haftalık uyuşturucu takibinde 2 gözaltı
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Son dakika haberi! Jandarmanın 3 haftalık uyuşturucu takibinde 2 gözaltı

12.01.2021 20:58 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:07
Son dakika haberi! Jandarmanın 3 haftalık uyuşturucu takibinde 2 gözaltı

Son dakika haberi: ANTALYA'da Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 3 haftalık fiziki takibi sonucunda, turistlere uyuşturucu madde sattığı belirlenen H.Ö. ve B.B. gözaltına alındı.

ANTALYA'da Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 3 haftalık fiziki takibi sonucunda, turistlere uyuşturucu madde sattığı belirlenen H.Ö. ve B.B. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1320 gram metamfetamin ele geçirildi.

Antalya Jandarma Komutanlığı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat turizm bölgesinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen H.Ö. ve B.B.'yi 3 hafta boyunca fiziki olarak takibe aldı. H.Ö. ve B.B.'nin Antalya'dan getirdiği uyuşturucu maddeyi Manavgat ilçesi Kızılağaç mahallesinde kaldıkları evde sakladıklarının tespit edilmesi üzerine ekiplerin yaptığı aramada şeffaf poşete sarılı 1320 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. H.Ö. ve B.B. gözaltına alındı.


Son dakika haberi! Jandarmanın 3 haftalık uyuşturucu takibinde 2 gözaltı
Son dakika haberi! Jandarmanın 3 haftalık uyuşturucu takibinde 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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