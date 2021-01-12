Son dakika haberi! Jandarmanın 3 haftalık uyuşturucu takibinde 2 gözaltı

ANTALYA'da Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 3 haftalık fiziki takibi sonucunda, turistlere uyuşturucu madde sattığı belirlenen H.Ö. ve B.B. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1320 gram metamfetamin ele geçirildi.

Antalya Jandarma Komutanlığı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat turizm bölgesinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen H.Ö. ve B.B.'yi 3 hafta boyunca fiziki olarak takibe aldı. H.Ö. ve B.B.'nin Antalya'dan getirdiği uyuşturucu maddeyi Manavgat ilçesi Kızılağaç mahallesinde kaldıkları evde sakladıklarının tespit edilmesi üzerine ekiplerin yaptığı aramada şeffaf poşete sarılı 1320 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. H.Ö. ve B.B. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı