Son dakika haberi | Jandarmanın 3 aylık operasyonunda 6 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi | Jandarmanın 3 aylık operasyonunda 6 tutuklama

19.03.2021 18:54 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:12
Son dakika haberi | Jandarmanın 3 aylık operasyonunda 6 tutuklama

Son dakika haber: Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri (KOM) ile Çifteler ve Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan üç aylık istihbari çalışma sonucunda; uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledikleri değerlendirilen 24 şüphelinin kimlikleri tespit edilmişti. Gerçekleştirilen ilk operasyonda yakalanan 10 kişiden 3'ü tutuklanırken 7 kişi serbest bırakılmıştı. Yapılan ikinci operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 3'ü ifadesinin ardından serbest bırakılırken 11 kişi bugün adliyeye sevk edilmişti.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Y., F.K., E.K., Y.S. ve Ü.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; R.Y., E.Ç., İ.K., S.K., S.O. ve Z.Y. isimli şüpheliler tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Fuat Oktay Hulusi Akar Pervin Buldan
Magazin Alişan Müge Anlı Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ünal Karaman Aykut Kocaman Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Jandarmanın 3 aylık operasyonunda 6 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 19:19:17. #1.14#
title