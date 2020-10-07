Son dakika haberi! Jandarmadan yaylacılara "yaylalarda erzak bırakmayın" uyarısı
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Son dakika haberi! Jandarmadan yaylacılara "yaylalarda erzak bırakmayın" uyarısı

07.10.2020 14:13 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:50

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Amanos Dağları'ndaki Huzurlu Yaylası'nda bulunan yaylacılara, sezon biterken boşalttıkları yayla evlerinde erzak ve yaşam malzemesi bırakmamaları uyarısında bulundu.

Gaziantep'in İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Amanos Dağları'ndaki Huzurlu Yaylası'nda bulunan yaylacılara, sezon biterken boşalttıkları yayla evlerinde erzak ve yaşam malzemesi bırakmamaları uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığının "güvenlik tedbirleri" genelgesiyle İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Amanos Dağları'ndaki bin 500 rakımlı Huzurlu Yaylası'nda bulunan yaylacılarla yaylaya günü birlik çıkış yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, araçları denetlendi.

Yaylaya çıkan vatandaşlara uyarıda bulunan ekipler, yaşam malzemesi bırakılmaması ve bırakanların tespit edilmesi halinde haklarında yasal işlem yapılacağı konusunda uyardı.

Yaylacılara, "Yaylada yaşam malzemesi bırakma, bilmeden teröre destek olma" yazılı broşür dağıtan ekipler, yayladaki belirli yerlere de uyarı afişi astı.

Konuya ilişkin duyurular, camilerde hutbe ve vaazlarda vatandaşlara iletilirken, cami hoparlöründen yapılan anonsla duyuruldu.

Camiden yapılan uyarı anonsunda "Terör örgütü mensuplarının erzak ve yaşam malzemesi teminini önlemek amacıyla vatandaşlarımızın yayladan dönüşlerinde evlerinde değerli eşya, gıda maddeleri ve yaşam malzemeleri bırakmamaları, terör örgütleriyle topyekün mücadelede büyük önem arz etmektedir. Her daim devletinin yanında olan vatandaşlarımızın bu konuda gereken hassasiyeti ve duyarlığı göstereceğine ve güvenlik güçlerimize yardımcı olacaklarına inancımız tamdır." denildi.

Ekipler, ayrıca yaylada kalan vatandaşlara yazılı olarak da tebliğde bulundu.

Ekipler, yaylacıları, yaylayı terk ederken terör örgütü mensuplarının barınmalarını kolaylaştıracak yaşam malzemeleri, erzak ile işlerine yarayabilecek her türlü malzeme, pil, akü ve tüp gibi eşyaları bırakmamalarını istedi, bırakılması halinde yasal işlem yapılacağı konusunda uyardı.

Vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını, belirtilen uyarılara uyacaklarını belirtti.

Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütü PKK'nın yaşamsal faaliyetlerinin çoğunluğunu sağladığı yayla evi hırsızlığına karşı tedbirler de aldı.

Son dakika haberi! Jandarmadan yaylacılara 'yaylalarda erzak bırakmayın' uyarısı
Son dakika haberi! Jandarmadan yaylacılara 'yaylalarda erzak bırakmayın' uyarısı
Son dakika haberi! Jandarmadan yaylacılara 'yaylalarda erzak bırakmayın' uyarısı
Son dakika haberi! Jandarmadan yaylacılara 'yaylalarda erzak bırakmayın' uyarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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