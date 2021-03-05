Son dakika haberi: Jandarmadan yasa dışı kenevir operasyonu
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Son dakika haberi: Jandarmadan yasa dışı kenevir operasyonu

05.03.2021 19:29 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:33
Son dakika haberi: Jandarmadan yasa dışı kenevir operasyonu

Son dakika haberine göre Malatya'da jandarma ekipleri, drone destekli gerçekleştirdiği operasyonda yasa dışı ekimi gerçekleştirilen bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Malatya'da jandarma ekipleri, drone destekli gerçekleştirdiği operasyonda yasa dışı ekimi gerçekleştirilen bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Yeşilyurt İlçe Jandarma ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekiminin gerçekleştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan arama kararı ile birlikte belirlenen adrese drone destekli operasyon düzenleyen jandarma görevlileri, yasa dışı ekimi yapılan bin 500 kök kenevir bitkisini ele geçirdi.

Operasyonda kenevir ekimi gerçekleştiren 1 şahıs gözaltına alınırken, kenevir bitkileri ise işlemlerin ardından imha edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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