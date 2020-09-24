Son dakika haberi | Jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu: 10 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu: 10 gözaltı

24.09.2020 23:04 | Son Güncelleme: 24.09.2020 23:08
Son dakika haberi | Jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda tarihi eser ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 10 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda tarihi eser ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 10 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde; uyuşturucu madde arama köpeği CAKA ile yapılan aramalarda, 14 Eylül 2020 günü Hasköy ilçesi Merkez Karasu mevkiinde bulunan dere kenarında şüpheli şahısların uyuşturucu madde saklayabilecekleri değerlendirilen yerlerde arama faaliyeti icra edildiği ifade edildi.

15 Eylül 2020 günü Malazgirt ilçesi Merkez Saftekingazi Mahallesi'nde bir adreste arama faaliyeti icra edildiği kaydedilen açıklamada, "16 Eylül 2020 günü Muş Merkez Zafer Mahallesi'nde bir işyerinde aramada faaliyeti icra edilmiştir. 18 Eylül 2020 günü Muş Merkez Serinova beldesinde adreste aramada faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan aramalar neticesinde, 33,79 gram metamfetamin, 369,30 gram toz esrar maddesi, 100 adet Bizans dönemine ait gümüş sikke, 3 adet lahit kapağı ve mezar taşı, 4 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Yakalanan 10 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı. - MUŞ

Son dakika haberi | Jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu: 10 gözaltı
Son dakika haberi | Jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu: 10 gözaltı
Son dakika haberi | Jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu: 10 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Angela Merkel Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Tamer Tuna Arda Turan Vedat Muriqi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Uefa Bursa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu: 10 gözaltı - Muş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 23:13:09. #1.15#
title