Son dakika haberi: Jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu
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Son dakika haberi: Jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya'da bir iş yerine baskın yapan jandarma, uyuşturucu ve kurusıkıdan bozma tabancalar ele geçirdi.

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Antalya'da bir iş yerine baskın yapan jandarma, uyuşturucu ve kurusıkıdan bozma tabancalar ele geçirdi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından bir iş yerinde uyuşturucu bulundurulduğu ve kuru sıkıdan bozma tabanca imalatı yapıldığı tespit edildi. İş yerinde yapılan aramada

6 adet 9 mm. çapında kurusıkıdan bozma tabanca, 9 adet 9 mm. tabanca mermisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabancaların namlu çevirme aparatı, 3 paket halinde yaklaşık 10 gr. metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili A.E. ve D.E. gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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