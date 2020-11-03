Son dakika haberi: Jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu
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Son dakika haberi: Jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu

03.11.2020 06:58 | Son Güncelleme: 03.11.2020 07:02
Son dakika haberi: Jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu

Bir son dakika haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan baskında uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan baskında uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve yasa dışı ekim ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Doğanca Mahallesi'nde bir şahsın evinde ve bahçesinde narkotik dedektör köpeği "Tumba" ile yapılan aramada 50 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız silah ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarma ekiplerince olayla ilgili şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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