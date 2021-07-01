Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon Açıklaması
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Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon Açıklaması

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon Açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocaali ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 400 gram esrar ile yasadışı ekimi yapılmış yaklaşık 3 metre boyunda 27 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocaali ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 400 gram esrar ile yasadışı ekimi yapılmış yaklaşık 3 metre boyunda 27 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehirde suça geçit vermiyor. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocaali ilçesi Alandere Mahallesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İcra edilen operasyonda iki ayrı adreste yapılan aramada; 5 kilo 400 gram esrar, yasadışı ekimi yapılmış yaklaşık 3 metre boyunda 27 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Konuyla alakalı haklarında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Yasadışı Kenevir Ekmek' suçlarından gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca yurtdışı yasağı ile birlikte adli kontrolle serbest bırakıldı.

(Burak Can Tokyürek/İHA)

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon Açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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