İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
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İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'de 14 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı.

İzmir'de 14 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında Bayındır, Bergama, Buca, Dikili, Kemalpaşa, Kiraz, Karaburun, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde narkotik köpeklerinin de katıldığı drone destekli uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda bin 155 kök Hint keneviri, 4 bin 373 gram esrar, 18 sentetik hap, 6 gram bonzai, 48 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 42 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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