JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU
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JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

IĞDIR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Iğdır'ın Tuzluca ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

IĞDIR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Iğdır'ın Tuzluca ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde satışı yapan şahısları 3 ay süreyle teknik takibe aldı. Jandarma, 3 aylık izlemenin ardından Iğdır'ın Tuzluca ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçelerinde tespit edilen 10 adrese eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenledi. Uyuşturucu arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Operasyon kapsamında 52,5 gr. Metamfetamin, 1 adet 7,65 mm. çapında tabanca, 8 adet tabanca fişeği, 4 kök kenevir bitkisi ve çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Ayrıca 15 şüpheliye de uyuşturucu madde kullanmak suçundan ayrıca işlem yapıldı.

JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU
JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU
JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU
JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU
JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU
JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU
JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU
JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU
JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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