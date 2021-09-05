Son dakika haberi | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haberi | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberi | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen B.B.'yi (26) takibe aldı. B.B.'nin aracından ve ikametinde yapılan aramada 2 kilo kubar esrar, 485 adet sentetik ecza ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili B.B. ve A.B. (18) gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgulanması tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Son dakika haberi | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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