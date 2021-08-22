Son dakika haberi: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberi: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Samsun'un Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 15 gram metamfetamin ve 25 gram toz esrar ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 15 gram metamfetamin ve 25 gram toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma neticesinde T.A. (32) isimli şahsın Sarıcalı Mahallesi bölgesinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve kullandığı bilgisinin alınması üzerine, T.A. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada 15 gram metamfetamin, 25 gram toz esrar, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 2 adet şarjör ve 35 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi. T.A. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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