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Son dakika haberi: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberler... Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri F.A., isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon üzerine operasyon düzenledi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri F.A., isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 100 gram toz esrar ele geçirilirken F.A., isimli şahıs gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı "Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler" ile mücadeleye devam ediyor. Jandarma ekipleri yapılan istihbari çalışmalar neticesinde F.A. isimli şahsın satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Koordine içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde şahsa ait olduğu değerlendirilen 100 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından F.A., isimli şahıs gözaltına alındı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Haber

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