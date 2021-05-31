Son dakika haberi! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika haberi! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberi! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde T.B.'nin kullandığı kiralık araçta yapılan aramada; 220 gram bonzai ele geçirilirken, şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, vatandaşlarında desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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