Son dakika haberi... Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika haberi... Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberi... Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
14.08.2020 20:02 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:56

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce Bafra ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen operasyonda yapılan arama neticesinde, 210 gram kubar esrar, 5 kök Hint keneviri, 14 adet sentetik hap, 3 adet kurusıkı tabanca, tabancalara ait 4 adet şarjör, 35 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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