Son dakika haberi! Jandarmadan tarımsal zirai araç ve traktör denetimi

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta trafik kazalarının azalmasına yönelik tarımsal zirai araç ve traktör denetimi yapıldı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazalarının azalmasına yönelik tarımsal zirai araç ve traktör denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından yapılan çalışma kapsamında, traktörlerde rops demiri/kabin kullanımı konusunda ve römorklara reflektör takılması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca denetimde eksiklikleri tespit edilen 4 traktör sürücüsüne toplam 1.256 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Traktör kazalarının önlenmesi maksadıyla trafik denetimlerinin ise aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı