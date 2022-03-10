Son dakika haberi | Jandarmadan sokak hayvanlarına şefkat eli
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Samsun'da Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sokak hayvanlarına şefkat elini uzattı.
SAMSUN (İHA) - Samsun'da Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sokak hayvanlarına şefkat elini uzattı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi kış günü yiyecek bulma sıkıntısı çeken sokak hayvanlarının yardımına koştu. Jandarma ekipleri, İlkadım ilçesi Samsun Kapalı Cezaevi bölgesindeki aç kalan sokak hayvanlarına besleme yaptı. - SAMSUN