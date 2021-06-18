Son dakika haberi! Jandarmadan sahte temizlik malzemesi operasyonu
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Son dakika haberi! Jandarmadan sahte temizlik malzemesi operasyonu

Son dakika haberi! Jandarmadan sahte temizlik malzemesi operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Muş'ta jandarma ekipleri tarafından bir minibüste yapılan aramada sahte temizlik malzemeleri ele geçirildi.

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından bir minibüste yapılan aramada sahte temizlik malzemeleri ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir şahsın aracında arama yapıldığı belirtildi. Aramada sahte 854 kilogram deterjan, 229 adet şampuan ve 87 adet çamaşır suyu ele geçirildiği kaydedildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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