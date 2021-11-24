Son dakika haberi! Jandarmadan "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Jandarmadan "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Jandarmadan

Son dakika haberine göre Kilis'te, jandarma tarafından başlatılan "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi kapsamında traktör sürücülerine eğitim verildi.

KİLİS (İHA) - Kilis'te, jandarma tarafından başlatılan "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi kapsamında traktör sürücülerine eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Kilis Valiliği ve Kilis Ziraat Odası Başkanlığının da desteği ile traktörlerin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi, amacıyla tarım araçlarının kullanımını daha güvenli hale getirmek, trafik güvenliğini sağlamak, vatandaşları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi Merkeze bağlı Yavuzlu köyünde başlatıldı. Proje kapsamında traktör romörklarına reflektör takılarak köyün işlek yerlerine afiş asılıp, vatandaşlara broşür dağıtılarak bilgilendirmeler yapıldı. Önümüzdeki günlerde aynı uygulamanın il merkeze ve köylerinde de yapılacağı bildirildi. - KİLİS

Son dakika haberi! Jandarmadan Reflektör Tak Görünür Ol projesi

Canice öldürülen Pınar Kaynak cinayeti davasında tutuklu sanık: Mağdur durumdayım

Canice öldürülen Pınar Kaynak cinayeti davasında tutuklu sanık: Mağdur durumdayım

 22 yaşındaki genç kız otel odasında ölü bulundu

22 yaşındaki genç kız otel odasında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title