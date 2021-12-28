BASIN AÇIKLAMASI 27.12.2021

ŞIRNAK (Habermetre) - Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, milis, işbirlikçi ve yardım yataklık yapan şahısların yakalanması amacıyla 27. 12. 2021 tarihinde icra edilen operasyonel faaliyet neticesinde, Şırnak İli Merkez, Cizre ve Güçlükonak ilçelerinde 8 ayrı adreste yapılan arama sonucunda toplam 10 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde icra edilen adli arama neticesinde;

1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tablet bilgisayar, 15 adet cep telefonu, 3 adet flash bellek, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet örgütsel döküman ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili adli işlemler Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.

Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Şırnak Valiliği