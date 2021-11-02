Jandarmadan PKK/KCK terör örgütüne operasyon
Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu belirlenen ve hakkında yakalama kararı bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
MANİSA (İHA) - Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu belirlenen ve hakkında yakalama kararı bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Mesir Mahallesi'nde Bitlis İl Jandarma Komutanlığı hakkında yeni deliller elde edilen ve PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu belirlenen A.T. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Karakoldaki işlemlerin ardından SEGBİS ile hakim karşısına çıkan A.T. "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Haluk Satır/İHA)
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