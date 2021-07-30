Son dakika haberi: Jandarmadan "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma' projesi
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Son dakika haberi: Jandarmadan "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma' projesi

Son dakika haberi: Jandarmadan 'Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma' projesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kutlama ve eğlence esnasında silah ile ateş edilmesinin önüne geçmek amacıyla 'Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma' projesi hayata geçirildi.

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kutlama ve eğlence esnasında silah ile ateş edilmesinin önüne geçmek amacıyla 'Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma' projesi hayata geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düğün, kına, nişan, asker uğurlaması ve asker eğlencesi, bayram, milli maç gibi eğlence ve sosyal faaliyetlerde silah kullanılmasını engellemek amacıyla proje hazırladı. Kurusıkı tabanca veya normal silahlar ile ateş edilmesi neticesinde oluşabilecek can kayıpları ve yaralanmaları önlemek, vatandaşların konu ile ilgili dikkatlerini çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma' projesi geliştirildi. Eskişehir Valiliği'nden alınan onay ile farkındalık yaratma projesi hayata geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince proje ile ilgili hazırlanan afiş ve el broşürleri tüm mahalle muhtarlıklarına, vatandaşlarımızın görebilecekleri yerlere asıldı. Düğün, nişan ve kına gecesi gibi eğlence izni almak için müracaat eden vatandaşlara ise elden teslim edildi. Düğün yapılan alanların girişlerine asılan broşürler ile vatandaşların bilinçlenmesi amaçlandı. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi: Jandarmadan 'Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma' projesi
Son dakika haberi: Jandarmadan 'Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma' projesi
Son dakika haberi: Jandarmadan 'Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma' projesi
Son dakika haberi: Jandarmadan 'Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma' projesi
Son dakika haberi: Jandarmadan 'Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma' projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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