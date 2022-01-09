Osmaneli'nde jandarma ekiplerinden vatandaşlara hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerince köylerde vatandaşlar hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi.
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerince köylerde vatandaşlar hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi.
Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, köylerde son zamanlarda artan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirmede bulundu.
Uyarı amaçlı broşürler dağıtan ekipler, evleri dolaşıp kamu görevlisi olduklarını belirterek yardım yapacağını söyleyen kişilere, dini duyguları istismar etmeye çalışanlara itibar etmemeleri yönünde uyardı.
Vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran ekipler, yardım ve tespit amaçlı köylere gelen kamu görevlilerine gerektiğinde kimlik sormalarını, şüpheli durumlarda 112 İhbar Hattı'nı aramalarını istedi.???????