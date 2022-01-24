Son dakika haberi: Jandarmadan kış lastiği denetimi - Haberler
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Son dakika haberi: Jandarmadan kış lastiği denetimi

Son dakika haberi: Jandarmadan kış lastiği denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Zonguldak'ta jandarma ekipleri kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta jandarma ekipleri kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince il genelinde eş zamanlı olarak Kış Lastiği denetimi yaptı. Denetimlerde, kış lastiği kullanımı konusunda sürücüler, Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde diş derinliği 4 mm'den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise diş derinliği 1,6 mm'den az olmayacağı konusunda bilgilendirme yapıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haberi: Jandarmadan kış lastiği denetimi

Son dakika haberi: Jandarmadan kış lastiği denetimi

Son dakika haberi: Jandarmadan kış lastiği denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Haber

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