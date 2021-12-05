Son dakika haberi... Jandarmadan kış lastiği denetimi
AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Van'da İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kontrol noktalarda kış lastiği denetimi yaptı.
VAN (AA) - Van'da İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kontrol noktalarda kış lastiği denetimi yaptı.
Kent genelinde birçok aracı durduran ekipler, kış lastiği takılıp takılmadığını kontrol etti.
Kış lastiği takmayan sürücüleri uyaran ekipler, kar lastiğinin önemi konusunda bilgilendirmelerde bulundu. ???????
AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri
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