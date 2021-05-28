Son dakika haberi | Jandarmadan keklik operasyonu
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Son dakika haberi | Jandarmadan keklik operasyonu

Son dakika haberi | Jandarmadan keklik operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda canlı 3 keklik ele geçirildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda canlı 3 keklik ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Ünseli Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında bir aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Sürücülüğünü S.A. isimli şahsın yaptığı araçta yapılan kontrolde, koltuk üzerinde 3 adet kafeste 3 adet canlı keklik ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. 3 adet canlı keklik Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiş olup, kekliklerin sahibi olan S.A. isimli şahsa DKMP ekiplerince 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 3 bin 900 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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