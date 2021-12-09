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Son dakika haberi | Jandarmadan kaçak silah operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberi | Jandarmadan kaçak silah operasyonu: 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından bir işyerine düzenlenen operasyonda 1 adet 'Kalaşnikof' marka piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından bir işyerine düzenlenen operasyonda 1 adet ' Kalaşnikof' marka piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen şahıslara yönelik yapılan araştırmalar neticesinde, merkez ilçede T.S., Ş.S. ve A.S. isimli şahıslara ait iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada 1 adet 'Kalaşnikof' marka piyade tüfeği, 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan T.S., A.S. ve Ş.S. isimli şahıslar adli makamlara sevk edildi. - KASTAMONU

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