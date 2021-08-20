Son dakika haberi | Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haber... BOLU'nun Göynük ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.

BOLU'nun Göynük ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.

Göynük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Memeceler köyü Balcak Kayası mevkisinde şüpheli kişiler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri bölgede yaptıkları kontrollerde, bazı kişilerin kazı yaptığını belirledi. Düzenlenen operasyonla Sakarya'dan geldikleri belirlenen 8 şüpheli izinsiz kazı yaparken yakalandı. Şüphelilerin yanında bulunan kök kazma aleti, kürek, çekiç, murç, manila, nacak, emniyet kemeri, bakır arama çubuğu ve 10 metre uzunluğunda ip merdiven ve 20 metre uzunluğunda halat ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük