Son dakika haberi... Jandarmadan 'huzurlu sokaklar' uygulaması
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Son dakika haberi... Jandarmadan 'huzurlu sokaklar' uygulaması

11.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:11
Son dakika haberi... Jandarmadan 'huzurlu sokaklar' uygulaması

Son dakika habere göre Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 251 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'narkotik ve huzurlu sokaklar' uygulamasında, 44 kök kenevir bitkisi ve 120 gram bonzai ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 251 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'narkotik ve huzurlu sokaklar' uygulamasında, 44 kök kenevir bitkisi ve 120 gram bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kentte huzur ve güvenin sağlanması, uyuşturucu ticareti, asayiş, terör ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında narkotik ve huzurlu sokaklar uygulaması gerçekleştirildi. 76 ekip ve 251 personelin katılımıyla 30 uygulama noktasında gerçekleştirilen faaliyet kapsamında, 2 bin 232 şahıs sorgulanırken 445 şahıs ve 255 araç araması, 42 ikamet ve işyeri, 283 sokak ve 117 park kontrolü yapıldı.

Yapılan sorgulamalar ve aramalar neticesinde, 44 kök kenevir bitkisi ve 120 gram bonzai ele geçirilirken, 5 yoklama kaçağı, 1 yasadışı ekim, 6 uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçlarından olmak üzere toplam 26 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - MERSİN

Son dakika haberi... Jandarmadan 'huzurlu sokaklar' uygulaması
Son dakika haberi... Jandarmadan 'huzurlu sokaklar' uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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