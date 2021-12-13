Mersin'de jandarmadan öğretmen ve öğrencilere güvenli internet eğitimi - Haberler
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Mersin'de jandarmadan öğretmen ve öğrencilere güvenli internet eğitimi

Mersin'de jandarmadan öğretmen ve öğrencilere güvenli internet eğitimi
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'de, jandarmanın uzman ekiplerince öğretmen ve öğrencilere güvenli internet kullanımı ile siber farkındalık konularında eğitim verildi.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'de, jandarmanın uzman ekiplerince öğretmen ve öğrencilere güvenli internet kullanımı ile siber farkındalık konularında eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin verdiği eğitim, Toroslar ilçesindeki Gözne Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlendi.

Ekipler, katılımcılara güvenli internet kullanımı ve siber farkındalık hakkında bilgiler verdi.

Sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken konulara da değinen ekipler, öğretmen ve öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Mersin'de jandarmadan öğretmen ve öğrencilere güvenli internet eğitimi

Mersin'de jandarmadan öğretmen ve öğrencilere güvenli internet eğitimi

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri

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