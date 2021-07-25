Son dakika haberi: Jandarmadan drone destekli trafik denetimi
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Son dakika haberi: Jandarmadan drone destekli trafik denetimi

Son dakika haberi: Jandarmadan drone destekli trafik denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı denetimleri kapsamında drone ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı denetimleri kapsamında drone ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında sürücüleri bilgilendirerek, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Drone destekli gerçekleştirilen havadan ihbarlı trafik denetimlerinde; seyir halinde cep telefon kullanımı, emniyet kemeri, aşırı hız ve yayaların geçiş önceliği denetimlerine ağırlık verildi.

Denetimlerde ayrıca bilgilendirici broşür ve çocuklar için boyama kitabı dağıtıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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