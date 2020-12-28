Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
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Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

28.12.2020 10:22 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:26
Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kocasinan ilçesinde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin çalışmaları sonucu DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar sağlık kontrolleri yapılmak üzere Adli Tabipliğe getirildikten sonra, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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