Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
28.12.2020 10:22 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:26
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kocasinan ilçesinde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin çalışmaları sonucu DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şahıslar sağlık kontrolleri yapılmak üzere Adli Tabipliğe getirildikten sonra, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı